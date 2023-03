Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 30.03.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Betrug/ Urkundenfälschung ++ Sachbeschädigung ++ Ladendiebstahl ++

++ Betrug/ Urkundenfälschung ++

Hesel - Am vergangenen Wochenende kam es bei einer Bank in Hesel an der Leeraner Straße zu zwei Betrugsfällen. Ein bislang unbekannter Täter entwendete aus dem Briefkasten der Bank einen ausgefüllten Überweisungsträger der jeweils Geschädigten und verfälschte diesen zu seinem Vorteil. Anschließend wurde der Überweisungsträger wieder in den Briefkasten geworfen. Da es in der jüngsten Vergangenheit bereits zu Manipulationen an Überweisungsträgern gekommen ist, fielen diese Betrügereien ebenfalls auf. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Hesel in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Überweisungsträger in den vorgesehenen Überweisungsschlitz geworfen werden müssen, um möglichen Taten entgegenzuwirken. Es befinden sich an der Außenmauer der Bank jeweils zwei Fächer zum Einwurf. Dabei handelt es sich um eine größere Briefkastenklappe, welche mit dem Wort "Briefe" gekennzeichnet ist sowie ein kleiner Schlitz unterhalb dieser Klappe, welcher mit den Worten "Überweisungsträger/ Scheck" gekennzeichnet ist. Es kostet zwar etwas Mühe, den Überweisungsträger in das untere Fach einzuwerfen, jedoch kann damit einem möglichen Betrug entgegengewirkt werden.

++ Sachbeschädigung ++

Borkum - Von Dienstag auf Mittwoch wurde durch einen bislang unbekannten Täter in der Geert- Bakker-Straße auf Borkum ein am Straßenrand ordnungsgemäß abgeparkter Pkw der Marke Skoda mit einem unbekannten Gegenstand auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei auf Borkum in Verbindung zu setzen.

++ Ladendiebstahl ++

Emden - Am gestrigen Tag kam es in zwei Fällen zu Ladendiebstählen bei einem Lebensmittelmarkt in der Neutorstraße in Emden. In den Abendstunden scannte eine 23-jährige Emderin nur einen Teil der zu kaufenden Ware an der Selbstbedienungskasse ein, bezahlte im Anschluss aber auch nur die eingescannte Ware und wollte dann den Laden verlassen. Durch den Ladendetektiv wurde die Dame gestoppt. Kurze Zeit später versuchte ein 24-jähriger Emder ebenfalls im selben Lebensmittelmarkt nur einen Teil der Ware zu scannen und zu bezahlen. Auch in diesem Fall flog die Tat auf.

Es wird an dieser Stelle durch die Polizei nochmals darauf hingewiesen, dass auch bei Selbstbedienungskassen eine Pflicht herrscht, die zu kaufenden Gegenstände alle einzuscannen und zu bezahlen. Sollte dies nicht geschehen, folgt eine Strafanzeige aufgrund von Ladendiebstahl. Übrigens: Auch in den Lebensmittelmärkten mit Selbstbedienungskassen sind Ladendetektive eingesetzt.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern: Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell