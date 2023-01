Hochschule der Polizei

HDP-RP: Cybercrime erfolgreich bekämpfen: Virtuelle Informationsveranstaltung zum Qualifizierungslehrgang IT-Kriminalistin

zum IT-Kriminalist bei der Polizei Rheinland-Pfalz

Die fortschreitende Digitalisierung bringt viele Vorteile mit sich. Sie führt aber auch zu einer Verlagerung kriminellen Handelns in den digitalen Raum. Die Polizei Rheinland-Pfalz bietet für IT-Professionals einen einjährigen Qualifizierungslehrgang zur IT-Kriminalistin / zum IT-Kriminalisten an. Nach erfolgreichem Abschluss sind die Teilnehmenden Kriminalbeamtinnen und -beamte, ermitteln selbstständig und tragen in einem interdisziplinären Team maßgeblich zum Ermittlungserfolg bei. Wer mehr über den Lehrgang erfahren möchte, kann sich nun für die virtuelle Informationsveranstaltung am Mittwoch, den 15. Februar 2023 anmelden! Die Maßnahme richtet sich an IT-Professionals mit abgeschlossenem Studium (Bachelor, Master, Diplom, gleichwertiger oder höherer Abschluss) der Informatik, Nachrichtentechnik, Kommunikationstechnik, Informationstechnik oder einer vergleichbaren Studienrichtung. Eine einschlägige Berufserfahrung von mindestens 1,5 Jahre (2,5 Jahre wären wünschenswert) wird vorausgesetzt. Nach Abschluss der einjährigen Qualifizierung erfolgt die Graduierung und die IT-Professionals sind Kriminalbeamtinnen und Kriminalbeamte mit hoheitlichen Befugnissen. Der anschließende Einsatz erfolgt in der jeweiligen Wunschbehörde der Bewerberin / des Bewerbers. Die virtuelle Informationsveranstaltung für den Qualifizierungslehrgang zur IT-Kriminalistin / zum IT-Kriminalisten findet am Mittwoch den 15. Februar 2023, ab 17:00 Uhr statt. Wir bitten um Anmeldung zur Veranstaltung bis Dienstag den 14. Februar 2023 an das Postfach hdp.praktika@polizei.rlp.de. Der Link zur Veranstaltung wird einen Tag vor der Veranstaltung versendet. Weitere Informationen zum Qualifizierungslehrgang und dem Berufsbild: https://www.polizei.rlp.de/de/karriere/it-kriminalist/

