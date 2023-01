Hochschule der Polizei

HDP-RP: Vorstellung des Polizeiberufs an der Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Büchenbeuren (ots)

Die Hochschule der Polizei Rheinland-Pfalz lädt am Freitag, den 3.Februar 2023 ab 16 Uhr, alle Interessierten wie auch deren Eltern recht herzlich zu einer Informationsveranstaltung zur Vorstellung des Polizeiberufs am Campus Hahn ein. Vor Ort werden Polizeibeamtinnen und -beamte aus verschiedenen Bereichen über die unterschiedlichen Einsatz- und Aufgabengebiete berichten: Von Schutzpolizei bis zur Kripo erhalten die Besucherinnen und Besucher einen Überblick über die Vielfältigkeit des Polizeiberufs. Studierende der Hochschule geben Einblicke ihren studentischen Alltag am Campus Hahn und stehen für Fragen jederzeit zur Verfügung.

Die Interessierten bekommen Antworten auf wichtige Fragen für die Berufswahl, wie z.B. Wie sieht der Berufsalltag als Polizistin und Polizist aus? Wie läuft das Studium an der Hochschule der Polizei ab? Welche Möglichkeiten gibt es nach dem abgeschlossenen Studium? Welche Vorteile bietet der Arbeitgeber Polizei?

Darüber hinaus informiert die Hochschule über das Bewerbungs- und Auswahlverfahren.

Vor der Infoveranstaltung bietet die Hochschule um 16 Uhr einen Campusrundgang an. Exklusive Einblicke in die Sportstätten, Hörsäle, digitalen Schulungsräume und natürlich dem studentischen Wohnen und Leben verschaffen einen guten Eindruck über die Studien- und Wohnmöglichkeiten am Polizeicampus des Landes Rheinland-Pfalz.

Um Voranmeldung wird gebeten an hdp.praktika@polizei.rlp.de Einlass: Nur mit gültigem Personalausweis Weitere Informationen: www.polizei.rlp.de/de/Karriere

Original-Content von: Hochschule der Polizei, übermittelt durch news aktuell