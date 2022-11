POL-PDPS: Opel Zafira in der Fahnenstraße mutwillig beschädigt

Dahn (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 08.11.2022, 17.40 Uhr bis Mittwoch, 09.11.2022, 07.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter acht Lübecker Hüte von einer Baustelle in der Hasenbergstraße in Dahn. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 600.- Euro. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email ...

