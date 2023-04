Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldungen der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag den 02.04.2023

Leer (ots)

++ Diebstahl aus Wohnhaus ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ Trunkenheitsfahrt und Widerstand ++ Mehrere Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Besitz von Betäubungsmitteln ++ Brand ++ Körperverletzung ++ Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw ++

Diebstahl aus Wohnhaus

Emden - Am Sonnabend im Tatzeitraum von 10:20 Uhr bis 12:10 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person ein Einfamilienhaus in der Petkumer Straße. Durch den Täter wurde eine Handtasche mit diversem Inhalt und Bargeld im zweistelligen Bereich entwendet. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Moormerland - Am frühen Sonnabendabend kontrollierten Polizeibeamte eine 16-jährige Moormerländerin, die zuvor mit ihrem Kleinkraftrad die Edzardstraße befahren hatte. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass die Moormerländerin nur eine Prüfbescheinigung vorlegen konnte, obwohl sie eine Fahrerlaubnis benötigte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und sie wurden an ihre Eltern übergeben.

Trunkenheitsfahrt und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Bunde - Gegen 21 Uhr am Sonnabend befand sich ein Polizeibeamter in seiner Freizeit in der Straße Kirchring. Im Einmündungsbereich zur Blinke wurde der Polizeibeamte durch einen 23-jährigen Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden angesprochen. Dieser führte zuvor einen Pkw der Marke Opel und fiel bereits durch seine unsichere Fahrweise auf. Der Mann fragte den Polizeibeamten nach dem Weg. Der Beamte gab sich zu erkennen und äußerte den Verdacht, dass Alkohol im Spiel sein könnte, woraufhin der Mann versuchte wegzufahren. Die Weiterfahrt konnte verhindert werden, wobei der Mann jedoch Widerstand leistete. Begleiter des Beamten wählten währenddessen den Notruf und teilten den Sachverhalt mit. Mit der Unterstützung der Kollegen konnte der Mann fixiert werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,31 Promille. Die Fahrerlaubnis des Mannes wurde sichergestellt und nach Beendigung aller Maßnahmen wurde er entlassen.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Emden - Gegen 23:15 Uhr am Sonnabend befuhr ein 28-jähriger Mann mit Wohnsitz in den Niederlanden die Schlesierstraße, wo bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle festgestellt werden konnte, dass er unter dem Einfluss von mehreren Betäubungsmitteln seinen Citroen geführt hatte. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol, Besitz von Betäubungsmitteln

Moormerland - Ein 21-jähriger Moormerländer befuhr am späten Sonnabendabend gegen 23:45 Uhr mit seinem Kleinkraftrad die Königsstraße. Hier wurde eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Im Rahmen der Kontrolle konnte durch die Beamten festgestellt, dass der Mann vor Fahrtantritt Cannabis und Alkohol konsumiert hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,64 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt. Vor Ort konnten darüber hinaus noch ein 22-Jähriger und ein 15-Jähriger festgestellt werden, die ebenfalls beide aus Moormerland stammen. Bei dem 22-Jährigen konnte eine geringe Menge Cannabis sichergestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme wurden bei dem 15-Jährigen ebenfalls eine geringe Menge Cannabis sichergestellt und ergaben sich Verdachtsmomente, dass der 15-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ein Kleinkraftrad geführt hatte. Auch hier erfolgten die Sicherstellung der Betäubungsmittel und die Durchführung einer Blutentnahme. Nur wenige Minuten nach den oben genannten Kontrollen wurde in der Osterstraße in Moormerland ein 20-jähriger Moormerländer kontrolliert, der einen Joint und Cannabis mit sich führte. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt.

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Leer - Gegen 23:50 Uhr am Sonnabend wurde die Fahrtauglichkeit eines 20-jährigen Mannes aus den Niederlanden im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle überprüft. Dieser hatte zuvor die Grenzstraße mit seinem Pkw der Marke Seat befahren. Es bestand der Verdacht, dass vor der Fahrt Betäubungsmitteln konsumiert worden waren. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Brand

Detern - In der Nacht zum Sonntag gegen 02:50 Uhr geriet in der Friesenstraße eine Terrassenüberdachung aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Das Wohnhaus wurde durch die Brandentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Körperverletzung

Emden - In der Nacht von Sonnabend auf Sonntag gerieten gegen 03:10 Uhr ein 17-jähriger Emder und ein 25-jähriger Emder im Bereich des Neuen Markts in Streit. Im Verlaufe des Streits schlug der 17-Jährige dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wodurch dieser leicht verletzt wurde. Der 17-Jährige stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,57 Promille.

Mehrere Sachbeschädigungen an Pkw

Moormerland - Im Bereich der Klaus-Mewes-Straße wurden in den Nachtstunden von Sonnabend auf Sonntag mehrere abgestellte Pkw durch den derzeit unbekannten Täter beschädigt. Die Außenspiegel der Pkw wurden vermutlich abgeschlagen oder abgetreten. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Moormerland in Verbindung zu setzen.

