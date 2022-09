Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Polizei warnt vor Trickbetrug am Telefon

Olpe (ots)

Am Freitag (9. September) hat ein 29-Jähriger auf der Polizeiwache in Lennestadt Anzeige erstattet, da er durch einen Trickbetrüger um einen hohen Geldbetrag betrogen wurde.

Der Geschädigte erhielt am Mittwoch einen Anruf einer vermeintlichen Mitarbeiterin seiner Bank. Diese gab an, dass die Bank beim Online-Banking Sicherheitsupdates durchführe und sie daher mit seiner Hilfe auf sein Online-Banking-Konto zugreifen müsse. Dieser Bitte kam der Geschädigte nach und gab mehrere Tan-Nummern an die Anruferin weiter. Am Donnerstag stellte er dann fest, dass ein hoher Bargeldbetrag von seinem Konto abgebucht wurde. Daraufhin erstatte er Anzeige wegen Betrugs.

Die Polizei rät bei Anrufen dieser Art:

- Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Mitarbeiter der Bank ist.

- Rufen Sie das entsprechende Geldinstitut unter der Ihnen bekannten Telefonnummer an und lassen Sie sich den Sachverhalt bestätigen.

- Geben Sie keine Details zu Ihren familiären und finanziellen Verhältnissen weiter und übergeben Sie keinen vertraulichen Daten an Ihnen unbekannte Personen. Dies umfasst auch die Weitergabe von IBAN- und TAN-Nummern, Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen.

- Lassen Sie sich nicht bedrängen oder unter Druck setzen. Legen Sie auf, sobald sie ein ungutes Gefühl haben.

- Falls Sie einen verdächtigen Anruf erhalten haben und / oder sogar glauben, Opfer eines Betrügers geworden zu sein, rufen Sie Ihre Bank und die Polizei an, lassen das Konto sperren und erstatten Anzeige.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell