Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Schwerer Verkehrsunfall mit einem getötetem Radfahrer

Olpe (ots)

Am Freitag, 09.09.2022, gegen 19:00 Uhr, befuhr ein 27-jähriger Mann in Olpe mit seinem Fahrrad die abschüssige Franz-Menke-Str. talwärts. An der Einmündung zur Pater-Deimel-Str. fuhr er aus bislang ungeklärten Gründen ungebremst geradeaus über diese hinweg. Er stürzte über eine dort befindliche Hecke und prallte dahinter gegen einen Stein. Der Radfahrer verletzte sich hierbei so erheblich, dass er noch vor Ort trotz erfolgter Reanimationsmaßnahmen verstarb. Das beteiligte Fahrrad wurde für weitere Untersuchungen sichergestellt. Ein Unfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Köln wurde am Unfallort zur Spurensicherung eingesetzt. Das Verkehrskommissariat Olpe hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

