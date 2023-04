Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 03.04.2023

PI Leer/ Emden

++ Diebstahl aus Schuppen / Garage ++ Diebstahl von Kfz-Kennzeichenschildern ++ Brand einer Milchkühlwanne ++ Allgemeiner Verstoß mit Betäubungsmitteln ++ herrenloses Boot ++ Telefonische Betrugsabsichten ++

++ Diebstahl aus Schuppen/ Garage ++

Leer - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zu drei Diebstahlstaten im Leeraner Stadtgebiet.

Zunächst wurde ein hochwertiges Pedelec der Marke Sparta von einer Terrasse in der Philippsburger Straße entwendet. Im Anschluss wurde dann noch der angrenzende Schuppen zielgerichtet nach dem Ladegerät durchsucht und eine Kiste Coca-Cola entwendet. An dem Pedelec befindet sich linksseitig eine Fahrradtasche, welche ein Schloss sowie eine Regenjacke beinhaltet.

Ebenfalls zu einem Diebstahl eines hochwertigen Mountainbikes (Farbe: schwarz) der Marke Porsche, eines E-Scooters sowie drei Dosen Energy-Drink kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Eichendorffstraße in Leer. Dabei wurde die verschlossene Tür eines Schuppens mittels aufwendiger Krafteinwirkung geöffnet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Cranachstraße in Leer zu einem weiteren Diebstahl aus einer Garage. Ein bislang unbekannter Täter öffnete gewaltsam ein Fenster zur auf dem Grundstück befindlichen Garage und entwendet drei Angelruten sowie eine Tasche mit Angelzubehör.

Es kann durch die Polizei aufgrund der örtlichen Nähe nicht ausgeschlossen werden, dass die Taten durch einen Täter begangen wurden. Zeugen, die Hinweise auf die Taten oder gegebenenfalls auf das Diebesgut machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

++ Diebstahl von Kfz-Kennzeichenschildern ++

Detern - Eine bislang unbekannte Täterschaft drang von Samstag auf Sonntag in eine unverschlossene, leerstehende Fabrikhalle in der Westerlandstraße ein und entwendete ein Kennzeichenpaar von einem dort abgeparkten Pkw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Filsum in Verbindung zu setzen.

++ Brand einer Milchkühlwanne ++

Bunde - Am gestrigen Abend kam es zu einem Brand in der Steinhausstraße in Bunde. Ein Verteilerkasten einer Milchkühlwanne fing nach dem Reinigungsbetrieb offen an zu brennen. Der Besitzer begann sofort, den Brand mit einem Wasserschlauch zu löschen. Die örtlichen Feuerwehren brachten das Feuer dann unter Kontrolle. Ein Gebäudeschaden entstand nicht.

++ Allgemeiner Verstoß mit Betäubungsmittel ++

Emden - Am Sonntagabend befuhr ein 19-jähriger Emder die Wolthuser Straße in Emden und führte den Pkw, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Der Konsum impliziert den Besitz von Betäubungsmitteln. Dem jungen Mann wurde die Weiterfahrt sowie das Führen eines Kraftfahrzeugs für mindestens 24 Stunden untersagt. An dieser Stelle wird durch die Polizei darauf hingewiesen, dass die eingenommene psychoaktive Substanz soweit abgebaut sein muss, dass eine Einschränkung der Fahrtüchtigkeit nicht mehr gegeben ist.

++ herrenloses Boot (Foto) ++

Emden - Am Sonntag in der Mittagszeit wurde in Emden ein herrenloses Boot aufgefunden, welches im "Alter Graben" herumtrieb. Das Boot wurde durch die eingesetzten Beamten zunächst provisorisch im Kreuzungsbereich "Alter Graben" und der Nordertorstraße in Emden gesichert. Der Eigentümer des Bootes wird gebeten, sich mit der Polizei in Emden in Verbindung zu setzen.

++ Telefonische Betrugsabsichten ++

Leer / Emden - Die Polizei warnt an dieser Stelle nochmals eindringlich vor Anrufen, die ein Gewinnversprechen enthalten. Es wird telefonisch eine Gebühr zum Erhalt des Gewinnes gefordert, welcher in Form von sogenannten Google Play-Karten erfolgen soll. Ebenso wird durch die Polizei nochmals auf sogenannte "Schockanrufe" hingewiesen, welche niemals durch die Polizei getätigt werden. Bei den Schockanrufen werden Sie von einer Person telefonisch kontaktiert, welche sich als Ihr Kind ausgibt und mitteilt, dass es einen Verkehrsunfall mit tödlichen Ausgang verursacht hat. Im Anschluss wird das Gespräch durch eine Person übernommen, welche anschließend eine hohe Geldsumme für eine Kaution fordert. Daraufhin soll dann eine Übergabe von Bargeld oder gegebenenfalls hochwertigem Schmuck erfolgen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass keine Geldforderungen am Telefon gestellt werden. Bitte informieren Sie ihre Mitmenschen, niemals Bargeld oder Wertsachen sowie sensible persönliche Daten an fremde Personen auszuhändigen oder telefonisch durchzugeben.

