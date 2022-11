Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Weißer Kleinwagen nach Fast-Zusammenstoß mit Schulbus gesucht!

Hattingen (ots)

Am Montagmorgen wurde eine 11-jährige Hattingerin bei der Notbremsung eines Schulbusses leicht verletzt. Der Fahrer eines Schulbusses war um 07:30 Uhr auf der Burgaltendorfer Straße in Richtung Hattingen unterwegs. Im Einmündungsbereich zur Essener Straße missachtete ein Kleinwagen die Vorfahrt des Busses und fuhr in die Burgaltendorfer Straße ein. Daraufhin musste der 38-jährige Busfahrer eine Gefahrenbremsung durchführen um eine Kollision zu vermeiden. Das Mädchen, welches sich in dem Bus befand, wurde dabei aus ihrem Sitz geschleudert und prallte mit ihrem Kopf an die gegenüberliegende Haltestange. Dabei verletzte sie sich leicht, eine sofortige ärztliche Behandlung benötigte sie aber nicht. Der Pkw blieb zunächst im Einmündungsbereich auf der Burgaltendorfer Straße stehen und setzte anschließend rückwärts in die Essener Straße, um die Fahrbahn für den Linienbus frei zu machen. Der Busfahrer setzte seine Fahrt bis zur nächsten Haltestelle fort. Die Fahrerin des Pkw entfernte sich vom Unfallort in unbekannte Richtung. Es soll sich um einen weißen Kleinwagen gehandelt haben. Die Fahrerin wurde als 50-60 Jahre alt mit blonden Haaren beschrieben. Die Polizei sucht nun die beteiligte Fahrerin, oder Zeugen, die weitere Hinweise zu dem flüchtigen Kleinwagen geben können. Hinweise können unter der Telefonnummer 02324- 9166 6000 eingereicht werden.

