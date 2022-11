POL-EN: Schwelm- Dieb hat es auf Spiegelgläser abgesehen

Herdecke (ots) - Unbekannte brachen am Freitag (11.11) in der Zeit zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr, das rückwärtige Fenster eines Hauses auf und gelangten so in das Innere. Sie erlangten eine Handtasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld als Beute. Hinweise auf die Einbrecher gibt es nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: ...

