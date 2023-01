Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Sulz am Neckar/ Lkr. Rottweil) Auto kommt von Straße ab

Sulz am Neckar (ots)

Ein Autofahrer ist am Sonntagmittag, gegen 13.30 Uhr, auf der Kreisstraße 5507 zwischen Sulz und Bergfelden von der Straße abgekommen. Ein 63 Jahre alter Mann fuhr mit einem Opel auf der K5507 in Richtung Bergfelden. Nach dem Kreisverkehr "Bergfelder Klippe" kam der Mann nach rechts von der Straße ab und prallte gegen eine Leitplanke. Von dieser riss die Befestigung aus dem Boden, sodass der Opel mitsamt der Schutzplanke einen etwa 1,5 Meter tiefen Abhang hinter rutschte. Mit Unterstützung der Feuerwehr Sulz, die mit vier Fahrzeugen und 25 Kräften vor Ort war, konnte der schwerverletzte 63-Jährige aus seinem Auto befreit und anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

