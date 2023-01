Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Mühlheim an der Donau/ Lkr. Tuttlingen) Unbekannter kommt auf die Gegenfahrbahn und verursacht Unfall- Zeugen gesucht

Mühlheim an der Donau (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Sonntag, kurz nach 20 Uhr, auf der Landesstraße 277 auf die Gegenfahrbahn gekommen und hat einen Unfall verursacht. Ein 36 Jahre alter Fahrer eines Daimlers war auf der L 277 aus Richtung Mühlheim herkommend in Richtung Fridingen unterwegs. In einer Linkskurve kam dem Mann der unbekannte Autofahrer auf seiner Fahrspur entgegen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Daimlerfahrer nach rechts aus und prallte mit einer dortigen Schutzplanke zusammen. Zu einer Kollision der beiden Wagen kam es nicht. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Die Polizei in Tuttlingen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07461 941-0 zu melden.

