POL-KN: (Tuttlingen) Unfallflucht auf der Weimarstraße- Zeugen gesucht

Konstanz (ots) - Randalierer haben den Schaukasten der Pauluskirche in der Mainaustraße beschädigt. Die Unbekannten zerschlugen die Scheibe des an der Rückseite der Kirche angebrachten Schaukastens und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Eine Mitteilung der Beschädigungen erfolgte am Sonntagnachmittag, ein genauer Tatzeitraum ist nicht ...

