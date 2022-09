Polizei Köln

POL-K: 220918-2-K Führerschein von mutmaßlichem Raser beschlagnahmt

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat in der Nacht auf Samstag (17. September) auf der Opladener Straße in Deutz den Führerschein eines 22 Jahre alten SUV-Fahrers beschlagnahmt. Gegen 3 Uhr war einer Streifenwagenbesatzung auf dem Pfälzischen Ring der von der Zoobrücke abfahrende Kölner aufgefallen, der auf der weiterführenden Deutz-Mülheimer Straße auf mehr als 120km/h beschleunigte. Auf Höhe Deutzer Bahnhof stoppten die Polizisten den jungen Mann am Steuer des Cupra Formentor einer Angehörigen. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein, untersagten ihm die Weiterfahrt und leiteten Strafermittlungen ein. Sowohl er als auch sein gleichaltriger Beifahrer sind bereits einschlägig mit Renn-Sachverhalten in Erscheinung getreten. (cg/kk)

