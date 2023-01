POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Peterstraße - grauen Skoda Fabia angefahren (13.01.2023)

Singen (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Samstagmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Georg-Fischer-Straße einen Unfall gebaut. Ein 30-jähriger Mann stieß beim Ausparken aus einer Parklücke mit der Anhängerkupplung seines Opel Vivaro gegen ein geparktes Fiat-Wohnmobil und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Bei der ...

mehr