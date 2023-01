POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf dem Parkplatz der Zulassungsstelle - VW Golf angefahren (13.01.2023)

Singen (ots) - Unbekannte Täter sind in der Nacht auf Sonntag in eine Schule in der Rielasinger Straße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich über ein Fenster im Untergeschoss unberechtigt Zutritt zur Zeppelin Realschule. Da die Zimmertür des Raumes jedoch verschlossen war, verließen die Einbrecher das Gebäude wieder ohne Beute. Zeugen, denen in der ...

mehr