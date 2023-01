Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Bruderhofstraße und Feldbergstraße - ein Verletzter und hoher Sachschaden (14.01.2023)

Singen (ots)

Eine verletzte Person und hohen Blechschaden forderte ein Unfall, der am Samstagvormittag auf der Kreuzung Bruderhofstraße und Feldbergstraße passiert ist. Ein 25-Jähriger fuhr mit einem Nissan Qashqai auf der Feldbergstraße. An der Einmündung zur Bruderhofstraße bog er nach links ab und stieß dabei mit einem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Opel Meriva eines 78-Jährigen zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls kam der Opel erst im Wald zwischen der Bruderhofstraße und dem Fizinalweg zum Stehen. Der Opel-Fahrer erlitt bei der Kollision Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. Um die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste. Den am Nissan entstandenen Schaden schätzte die Polizei auf rund 25.000 Euro, den Schaden am Opel auf rund 15.000 Euro. Die Feuerwehr unterstützte bei der Bergung des Opels. Die Technischen Dienste der Stadt Singen reinigten anschließend die verunreinigte Fahrbahn.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell