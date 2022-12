Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Rorup, Kirchplatz/ Messingtafel gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben eine Messingtafel von der Kirche St. Agatha in Rorup gestohlen. Zwischen 8 Uhr am 13.12.22 und 15 Uhr am 26.12.22 liegt die Tatzeit. Die Tafel hing links an der Eingangstür. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

