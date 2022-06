POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald, Titisee-Neustadt: 4-jähriges Kind nach Badeunfall in Klinik

Freiburg (ots) - Am Freitag, 17.06.2022, gegen 14.30 Uhr, überschlug sich ein 49-jähriger Mann mit einem Dreiradroller. Der 49-Jährige befuhr die Bundesstraße B 3 von Schliengen kommend in Richtung Eimeldingen. Kurz vor dem Ortseingang Welmlingen kam er in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts auf das Bankett. Er fuhr etwa 70 Meter durch ein Maisfeld bevor er ...

