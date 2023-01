Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) 9.500 Euro Blechschaden bei Vorfahrtsunfall

Spaichingen (ots)

Rund 9.500 Euro Blechschaden ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Freitag, gegen 14.15 Uhr, auf der Kreuzung der Straßen "Dreifaltigkeitsbergstraße/ Gartenstraße" ereignet hat. Eine 63-jähriger BMW Mini Fahrerin war auf der Gartenstraße in Richtung Hochsteigstraße unterwegs und kreuzte die Dreifaltigkeitsbergstraße. Hierbei stieß die Frau auf der Kreuzung mit einem auf der vorfahrtsberechtigten Dreifaltigkeitsbergstraße in Richtung Hauptstraße fahrenden VW Tiguan einer 44-Jährigen zusammen. Die Polizei schätzt den am VW entstandenen Schaden auf etwa 8.000 Euro und am BMW auf rund 1.500 Euro.

