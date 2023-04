Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Nachträgliche Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 04.04.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person++

Rhauderfehn/ Collinghorst - Verkehrsunfall mit tödlicher verletzter Person

Am 04.04.2023 kam es gegen 11:50 Uhr auf der Hauptstraße/ B438 im Ortsteil Collinghorst zu einem Unfall zwischen einem Transporter und einem Traktor mit Gülleanhänger. Der 24-jährige Fahrer des Traktors mit Anhänger befuhr die Hauptstraße aus Folmhusen kommend in Fahrtrichtung Rhauderfehn, als ihm in Höhe der Einmündung Wittmoor Nord ein Transporter entgegenkam. Aus derzeit ungeklärter Ursache kam der 65-jährige Fahrer des Transporters nach links von der Fahrbahn ab und geriet mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dadurch prallte er gegen den entgegenkommenden Traktor und drehte sich nach dem Aufprall auf der Fahrbahn. Der 65-jährige Fahrer aus Leer wurde bei dem Aufprall so schwer verletzt, so dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Der 56-jährige Beifahrer im Transporter blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt, ebenso auch der 24-jährige Traktorfahrer. An dem Transporter entstand Totalschaden. Der Traktor und der mitgeführte Anhänger wurden ebenfalls beschädigt. Zudem trat aus dem Anhänger mitgeführte Gülle aus, welche fachgerecht entsorgt werden musste. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und ein spezialisiertes Unfallaufnahmeverfahren durchführen lassen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell