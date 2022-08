Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit Straßenbahn durch Fußgänger verursacht - eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots)

In Heidelberg kam es am Donnerstag gegen 09.30 Uhr auf den Bahnschienen im Bereich der Haltestelle Freiburger Straße in Richtung der Haltestelle Rohrbach Süd zu einem Verkehrsunfall. Hier bewegte sich ein Mann fußläufig auf den freiliegenden Schienen der Straßenbahn, dass der Straßenbahnführer eine Notbremsung einleiten musste. Hierdurch wurde ein Fahrgast leicht verletzt. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt und befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand. Er kam auf eigenen Wunsch in eine psychatrische Einrichtung.

