Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kontrollen der Ermittlungsgruppe Poser im Mannheimer Stadtgebiet

Mannheim (ots)

Am Donnerstag zwischen 16 und 1 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte der Ermittlungsgruppe Poser des Mannheimer Verkehrsdienstes insgesamt 19 Fahrzeuge und 29 Personen im Mannheimer Stadtgebiet. In einem Fall wurde hierbei ein Fahrzeugführer wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis beanstandet. Gegen 18 Verkehrsteilnehmer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. In fünf Fällen wurde ein Erlöschen der Betriebserlaubnis festgestellt, wobei bei zwei Fahrzeugen deshalb sogar eine Sicherstellung des PKWs erforderlich wurde. Drei Fahrzeugführer müssen mit Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen unnötiger Lärmverursachung rechnen. Eine ganze Reihe an Verstößen stellten die Ermittlerinnen und Ermittler bei der Verkehrskontrolle eines 41-jährigen Mannes gegen 22 Uhr in der Schafweide in der Neckarstadt fest. Das Fahrzeug war nicht nur rund 20 Dezibel deutlich lauter als erlaubt, sondern die Software des PKW war dahingehend manipuliert, dass beim Beschleunigen des VWs ein sogenannter "Schubknall" verursacht wird. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte mehrere Manipulationen an der Abgasanlage fest, außerdem waren mehrere Teile am gesamten Fahrzeug unfachmännisch verbaut und verkabelt. Die weitere Fahrt war aufgrund der Vielzahl an Mängeln, welche die allgemeine Verkehrssicherheit beeinträchtigen, beendet. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Der Mann muss mit einer Anzeige wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis rechnen.

