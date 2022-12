Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Winden: Dreiste Autofahrerin will Sonderrechte nutzen

Im Zuge der Unfallaufnahme eines Verkehrsunfalles auf der B 294 bei Winden, bei dem ein aufwändiger Rettungseinsatz von Nöten war, musste die B 294, im Zeitraum von etwa 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr immer wieder mal gesperrt werden.

Selbstverständlich führt die Sperrung einer Hauptverkehrsader bei den im Stau stehenden Verkehrsteilnehmern für Unmut und teilweise für erhebliche Umstände.

So gut dies mit Blick auf die Sicherheit aller an der Einsatzstelle arbeitenden Kräften möglich war, leitete die Polizei vor Ort auch in diesem Fall den Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Eine Autofahrerin wollte für sich offensichtlich jedoch Sonderrechte nutzen und fuhr über den parallel zur B 294 führenden Rad-/Fußweg an der Unfallstelle vorbei, auch um sich so das Anstehen im Stau zu ersparen.

Zwar waren die Polizeikräfte vor Ort mit wichtigeren Aufgaben eingebunden; allerdings haben diese sich die notwendigen Daten dokumentiert und legen im Nachgang eine Anzeige gegen die Autofahrerin vor, die mit einem Bußgeld rechnen muss.

