POL-HRO: Polizei kontrolliert betrunkenen Autofahrer

Graal-Müritz / Rostock (ots) - Gegen 00:50 Uhr erhielt die Polizei am 26.11.2022 die Information darüber, dass mehrere Personen in der Rostocker Straße in Graal-Müritz ein Graffiti aufgebracht haben sollen. Nach deren Feststellung durch einen Zeugen flüchteten diese mit einem Pkw in Richtung Rostock. Während eine Funkwagenbesatzung zum Tatort zur Anzeigenaufnahme und Feststellung des Graffitis verlegte, wurden ...

mehr