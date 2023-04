Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 09.04.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Container aufgebrochen ++ Verstöße gegen das Waffengesetz (2x) ++ Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht ++ Folgenreiche Verkehrskontrolle ++ Trunkenheitsfahrt ++

Leer - Container aufgebrochen - Zeugen gesucht

Am Samstagmorgen gegen 08:00 Uhr teilte eine Hinweisgeberin der Polizei in Leer einen vermeintlichen Einbruch in einen Baucontainer im Geusenweg mit. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort einen gewaltsam geöffneten Baucontainer fest. Es können bislang keine Angaben über die Schadenshöhe oder mögliches Diebesgut gemacht werden. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Leer gebeten.

Leer - Verstöße gegen das Waffengesetz

Im Rahmen einer Personenkontrolle stellten die Beamten am Samstag gegen 21:30 Uhr verbotene Gegenstände bei einem 36-Jährigen fest. Der Mann, mit Wohnsitz in Jemgum, wurde in der Bremer Straße überprüft. Er führte ein Einhand- und ein Faustmesser mit sich. Die Waffen wurden sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Zuvor kontrollieren die Beamten gegen 20:30 Uhr einen 20-jährigen Leeraner in der Friesenstraße. Im Verlaufe der Kontrolle wurde ein Pfefferspray ohne jegliche Kennzeichnung bei dem Mann aufgefunden und sichergestellt. Auch in diesem Fall wurde eine Verfahren eingeleitet.

Emden - Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

In der Zeit von Donnerstag, 23:00 Uhr bis Samstag, 11:15 Uhr, kam es in der Straße "Am Bentinkshof" zu einer Sachbeschädigung an einem grauen VW Polo. Das Fahrzeug stand zur Tatzeit auf einem Parkplatz. Durch eine bislang unbekannte Person wurde der Scheibenwischer der Frontscheibe stark verbogen und beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Emden - Folgenreiche Verkehrskontrolle

Am Samstag kontrollierten Polizeibeamte gegen 20:00 Uhr einen Rollerfahrer in der Hermann-Allmers-Straße. Bei dem 21-jährigen Mann aus Ihlow bestand der Verdacht auf eine Drogenbeeinflussung. Ein Drogenvortest auf Urinbasis erhärtete den Verdacht. In der Folge wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde ihm jedoch auch aus weiteren Gründen untersagt. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zu guter Letzt war auch der Versicherungsschutz für das Fahrzeug erloschen. Der 21-Jährige muss sich jetzt im Strafverfahren verantworten.

Emden - Trunkenheitsfahrt

Ein gestürzter E-Scooter-Fahrer in der Wolfsburger Straße rief die Polizei am Samstagabend gegen 23:00 Uhr auf den Plan. Mehrere Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Die Beamten stellten fest, dass der 29-Jährige Emder sich leicht im Gesicht verletzt hatte. Außerdem wurde im Rahmen einer Überprüfung ein Atemalkoholwert von 1,81 Promille festgestellt. In Folge dessen wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

