Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Windböe erfasst Radfahrer (01.04.2023)

Konstanz (ots)

Eine Windböe hat am Samstagmittag einen Radfahrer auf der Radolfzeller Straße erfasst und zu Fall gebracht. Gegen 13 Uhr fuhr ein 33-Jähriger mit einem Fahrrad auf der Radolfzeller Straße in Richtung stadteinwärts. Im Bereich der Einmündung zur Dettinger Straße erfasste den Radler ein seitlicher Windstoß, der diesen in einen auf der Gegenfahrbahn hinter einem Linienbus wartenden Suzuki drückte. Der 33-Jährige fiel gegen das Auto, stürzte auf die Straße und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro, den Schaden am Suzuki schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell