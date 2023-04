Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Auseinandersetzung auf der Flöttlinstorstraße - Polizei sucht Zeugen

Rottweil (ots)

Am Sonntagmorgen, gegen 2 Uhr, ist es auf der Flöttlinstorstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern gekommen. Dabei haben zwei unbekannte Männer auf einen 23- Jährigen eingeschlagen. Der junge Mann war nach einer Party auf dem Weg von der "Alten Post" in Richtung Friedrichsplatz unterwegs. In der Flöttlinstorstraße kam ihm eine sechsköpfige Personengruppe entgegen. Diese pöbelten den 23-Jährigen lautstark an. Als der Mann die Unbekannten aufforderte leiser zu sein, stürmten die beiden Angreifer unvermittelt auf ihn los, schlugen auf den 23-Jährigen ein und ließen ihn benommen und verletzt auf dem Boden liegen. Dieser meldete den Vorfall erst im Verlauf des Sonntags bei der Polizei. Zu den Tätern ist Folgendes bekannt: Beide hatten kurze schwarze Haare, waren schlank und trugen schwarze Kleidung. Die Polizei bittet Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Hinweise zu den Schlägern geben können, sich unter der Tel. 0741 477-0, zu melden.

