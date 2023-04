Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil/ Lkr. Rottweil) Unfallflucht auf dem Kaufland-Parkplatz - Zeuge gesucht

Zimmern ob Rottweil (ots)

Die Polizei in Rottweil sucht einen Zeugen einer Verkehrsunfallflucht, die am Freitag, gegen 21.15 Uhr, auf dem Kaufland-Parkplatz in der Raiffeisenstraße passiert ist. Ein unbekannter Autofahrer ist mit einem schwarzen BMW beim Ausparken gegen einen abgestellten silberfarbenen VW Golf einer 27-jährigen Frau gefahren und hat diesen dabei am Heck beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, verließ der Verursacher anschließend die Unfallstelle. Ein unbekannter Zeuge hat den Unfall beobachtet, sich das Kennzeichen des Verursachers notiert und die Information an das Personal weitergegeben. Dieser Zeuge wird gebeten, sich unter der Telefonnummer Tel. 0741 477-0 bei der Polizei zu melden.

