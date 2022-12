Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brand einer Waldhütte

Steinbach am Donnersberg (ots)

Am 01.12.2022 gegen 01.00 Uhr wurde der Brand einer Hütte in der Gemarkung Steinbach am Donnersberg gemeldet. Die unbewohnte Holzhütte brannte völlig aus. Durch die Feuerwehr wurde der Brand gelöscht. Der entstandene Schaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 / 917-0 jederzeit entgegen. |pirok

