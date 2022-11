Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täter nach Schlag ins Gesicht geflüchtet

Altenglan (ots)

Am Dienstagabend näherte sich eine bisher unbekannte männliche Person zwei Passanten auf dem Edeka-Parkplatz. Nachdem dieser den Geschädigten von hinten antippte, schlug der Angreifer diesem ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Der Täter wurde daraufhin von Passanten von weiteren Angriffen abgehalten und flüchtete anschließend in Richtung Bahnhof. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 165-170 cm groß, trug vermutlich einen Kapuzenpullover. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und weitere Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Tel. 06381/919-0 oder per Mail: pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pikus

