POL-PDKL: Geländewagen touchiert Frau und flüchtet

Thallichtenberg (ots)

Am Samstag Nachmittag ereignet sich in der Burgstraße gegen 16.00 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der Fahrzeugführer eines dunklen Geländewagens befährt die Straße von der Burg Lichtenberg kommend in Fahrtrichtung Thallichtenberg. Hierbei kommt der Fahrzeugführer nach links von der Straße ab und touchiert eine Fußgängerin am linken Fahrbahnrand. Die geschädigte Fußgängerin wird von dem Außenspiegel des PKW erfasst, verliert das Gleichgewicht und stürzt auf einen Stein; hierdurch erlitt sie leichte Verletzungen mit großen Schmerzen. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, bzw. der Unfallverursacher werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel unter der Tel. 06381/919-0 oder per Mail: pikusel@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. |pikus

