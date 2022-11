Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: LKW-Reifen verursacht Verkehrsunfall

Winnweiler (Donnersbergkreis) (ots)

Ein kurioser Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen auf der Bundesstraße 48. Ein in Richtung Rockenhausen fahrender LKW verlor in Höhe des Bahnhofes Winnweiler aufgrund eines technischen Defekts einen Reifen auf der linken Fahrzeugseite. Der Reifen rollte dann circa 50 Meter weiter und auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden PKW. Der Reifen blieb unbeschädigt und rollte in den Straßengraben. An dem PKW entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro. Beide Fahrzeuge waren zunächst nicht mehr fahrbereit. Verletzt wurde niemand. |pirok

