POL-KN: (Durchhausen/ Lkr. Tuttlingen) Lagerhalle gerät in Brand- rund 75.000 Euro Schaden

Aus bislang unbekannter Ursache ist es am frühen Samstagabend, gegen 18.45 Uhr, in einer gewerblich genutzten Lagerhalle auf der Großwiesenstraße zu einem Brand gekommen. Nach derzeitigen Stand der Ermittlungen fing ein in der Halle abgestellter mit Industrieabfällen beladener Anhänger an zu brennen. Die Feuerwehren Durchhausen und Trossingen waren mit fünf Fahrzeugen unter der Leitung von Jörg Wintermantel mit insgesamt 43 Wehrleuten vor Ort und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Auch der Rettungsdienst hielt drei Fahrzeuge und 13 Einsatzkräfte am Einsatzort vor. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Anhänger brannte trotzdem vollständig aus. Auch entstanden durch die Flammen starke Rußantragungen und Schäden am Gebäude. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen der Polizei auf rund 75.000 Euro. Der Polizeiposten Trossingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07425 3386-6 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell