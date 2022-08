Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren/B28 - Zu schnell gefahren

Am Samstag kam ein Autofahrer bei Blaubeuren von der Straße ab.

Ulm (ots)

Kurz vor 18.45 Uhr fuhr der 24-Jährige mit seinem Opel von Laichingen in Richtung Blaubeuren. In der Blaubeurer Steige verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Nicht angepasste Geschwindigkeit auf nasser Fahrbahn dürfte die Ursache gewesen sein. Nach der Kollision mit einem Bordstein schleuderte der Opel gegen eine Steinmauer. Der Fahrer blieb unverletzt. Den Schaden an dem nicht mehr fahrbereiten Auto schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

