Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Tätlicher Angriff auf Bundespolizisten - Angreiferin in Psychiatrie eingeliefert

Frankfurt/Main (ots)

Am 28. Februar attackierte eine 35-Jährige eine Streife der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt und verletzte dabei einen Beamten leicht. Die polizeibekannte Deutsche wurde in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Als eine Streife die Frau am frühen Morgen im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens kontrollieren wollte, flüchtete diese zunächst. Nachdem die Bundespolizisten sie nach kurzer Verfolgung eingeholt hatten, trat sie unvermittelt einem Beamten gegen das Schienbein und widersetzte sich der anschließenden Kontrolle durch Kratzen und Kneifen. Mit Handschellen gefesselt wurde die 35-Jährige auf die Wache gebracht, wobei sie die Polizisten mehrfach lautstark beleidigte. Eine anschließende Überprüfung ihrer Personalien ergab, dass sie bereits seit dem 14. Februar aus einer psychiatrischen Klinik in Uelzen abgängig war. Nach Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen des Verdachts der Beleidigung, Körperverletzung, Widerstandes sowie tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte wurde die Frau durch Kräfte der Landespolizei in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Der verletzte Beamte trug ein Hämatom am Schienbein davon, ist aber weiterhin dienstfähig.

