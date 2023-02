Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main

BPOLD FRA: Uhr für 150.000 Euro geraubt? Bundespolizei fasst mutmaßlichen Räuber am Flughafen Frankfurt

Frankfurt/Main (ots)

Fahndungserfolg der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt: Seit November 2022 suchten die italienischen Justizbehörden mit einem europäischen Haftbefehl nach dem 34-Jährigen, den Bundespolizisten am 23. Februar bei seiner Ankunft aus Algier verhafteten. Der algerische Staatsangehörige steht im dringenden Tatverdacht, im Mai 2022 in Mailand / Italien eine Armbanduhr der Marke "Richard Mille" geraubt zu haben. Gemeinsam mit einem Komplizen soll er die 150.000 Euro teure Uhr aus Schweizer Produktion einem Mann gewaltsam vom Handgelenk gerissen haben, woraufhin ein heftiger Kampf entbrannte.

Bundespolizisten führten den Algerier einem Haftrichter vor - er sitzt nun in Auslieferungshaft. In Italien drohen ihm im Falle einer Verurteilung bis zu zwanzig Jahre Haft.

Am 23. Februar vollstreckte die Bundespolizei zudem zwölf weitere Haftbefehle am Flughafen Frankfurt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Flughafen Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell