BPOLD FRA: Fahnder der Bundespolizei verhaften gesuchten Urkundenfälscher am Flughafen Frankfurt - Niederländer muss für zwei Monate hinter Gitter

Frankfurt/Main (ots)

Am 20. Februar verhafteten Fahnder der Bundespolizei einen Niederländer am Flughafen Frankfurt. Beim Verlassen der Maschine aus Istanbul klickten die Handschellen bei dem 42-Jährigen, der eigentlich über Frankfurt nach Hong Kong weiterfliegen wollte.

Die Staatsanwaltschaft in München suchte seit Juni 2022 mit Haftbefehl nach dem Mann, der im Juli 2021 vom Amtsgericht Miesbach wegen Urkundenfälschung zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen zu je 170 Euro verurteilt worden war, weil er gefälschte belgische Kennzeichen auf seinem Auto angebracht hatte. Bei seiner Verhaftung zeigte sich der Niederländer den Bundespolizisten gegenüber verbal aggressiv. Die offene Geldstrafe in Höhe von 9.920 Euro konnte er nicht begleichen, weshalb die Bundespolizei ihn in die Justizvollzugsanstalt Preungesheim einlieferte.

Der Niederländer muss nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von zwei Monaten verbüßen.

