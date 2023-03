POL-PDWIL: LKW-Unfall auf der L 24 zwischen Kyllburg und Sankt Thomas. Sperrung der Fahrbahn

Bitburg (ots) - In der Zeit vom 23.03.23, 18:30h bis 24.03.2023, 06:30h wurde in der Kalkstraße in Bitburg-Erdorf ein am Straßenrand abgestellter PKW beschädigt. Ein unbekannter Unfallverursacher touchierte ein abgestelltes Fahrzeug beim Vorbeifahren am Außenspiegel, sodass dieser beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. ...

