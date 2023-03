Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Bitburg-Erdorf; Zeugen gesucht

Bitburg (ots)

In der Zeit vom 23.03.23, 18:30h bis 24.03.2023, 06:30h wurde in der Kalkstraße in Bitburg-Erdorf ein am Straßenrand abgestellter PKW beschädigt. Ein unbekannter Unfallverursacher touchierte ein abgestelltes Fahrzeug beim Vorbeifahren am Außenspiegel, sodass dieser beschädigt wurde. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Beim unfallverursachenden Fahrzeug dürfte es sich aufgrund des Spurenlage um ein höheres Fahrzeug gehandelt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich unter der Tel.: 06561-96850 mit der Polizei Bitburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell