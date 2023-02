LPI-G: Werkzeuge aus Baumarkt entwendet

Gera (ots) - Gera. Ein 40-Jähriger befuhr mit seinem Pkw BMW am 23.02.2023 gegen 17:10 Uhr die K5 aus Richtung Rusitz in Richtung Gera-Langenberg. Bei Verlassen eines dortigen Kreisverkehres kam der Fahrzeugführer nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Seine 37-jährige Beifahrerin verletzte sich hierbei leicht und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

