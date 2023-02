LPI-G: Einsatz nach häuslicher Gewalt eskaliert

Gera (ots) - Gera: Die Geraer Polizei hat seit gestern (23.02.2023) die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen 53-jährigen Hundehalter eingeleitet. Was war passiert: Der Schäferhund entfloh offenbar aus der Wohnung seines Hundehalters in der Ahornstraße. In der Folge sprang er eine 27-jährige Passantin an und verletzte diese leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten schließlich fest, ...

mehr