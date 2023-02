Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ermittlungen gegen Hundehalter

Gera (ots)

Gera: Die Geraer Polizei hat seit gestern (23.02.2023) die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen einen 53-jährigen Hundehalter eingeleitet. Was war passiert: Der Schäferhund entfloh offenbar aus der Wohnung seines Hundehalters in der Ahornstraße. In der Folge sprang er eine 27-jährige Passantin an und verletzte diese leicht. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten schließlich fest, dass der mit über 2 Promille alkoholisierte Hundebesitzer offenbar nicht im Stande war, sich um das Tier zu kümmern. Der Schäferhund wurde demnach durch das Tierheim in Obhut genommen. Seitens der Geraer Polizei wurden die Ermittlungen zum Geschehen eingeleitet. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell