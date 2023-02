LPI-G: Kripo ermittelt zum Hauseinbruch - Zeugen werden gesucht

Gera (ots) - Gera: In der Zeit vom 17.02.2023 bis 19.02.2023 versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus Am Ziegenknoten in Gera einzudringen. Hierbei verursachten sie an der Terrassentür diversen Sachschaden. Ein Eindringen in das Haus selbst erfolgte schließlich nicht. Die Kripo in Gera ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465. (KR) Rückfragen bitte ...

