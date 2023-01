Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 13. Januar 2023:

Wolfenbüttel (ots)

Remlingen: Einbruch in Schulgebäude

Mittwoch, 11.01.2023, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 12.01.2023, 06:45 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag nach Einwerfen von Fensterscheiben in die Räumlichkeiten der Grundschule Remlingen, Schöppenstedter Straße, Remlingen. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich nach Wertvollem durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen wurde vorgefundenes Bargeld entwendet. Zur Höhe des Diebesgutes können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizei Wolfenbüttel unter 05331 / 933-0.

Wolfenbüttel: Einbruch in Büroräume

Mittwoch, 11.01.2023, 16:50 Uhr, bis Donnerstag, 12.01.2023, 09:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich bislang nicht ermittelte Täter nach Einschlagen eines Fensters Zutritt zu den Büroräumen und zum Keller einer Hilfsorganisation in Wolfenbüttel, Im Kalten Tale. Durch den oder die Täter wurden Schränke geöffnet und teilweise durchwühlt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein Schlüsseltresor mit verschiedenen Schlüsseln entwendet. Zum entstandenen Schaden können derzeit keine Angaben gemacht werden. Hinweise an die Polizei unter 05331 / 933-0.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell