Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallflucht auf dem Vitibuck - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 20.06.2022, zwischen 09:00 Uhr und 15:30 Uhr, ist ein in der Dr.-Schwörer-Straße auf dem Vitibuck in WT-Tiengen geparkter Renault Twingo von einem unbekannten Fahrzeug touchiert worden. Der verantwortliche Fahrer flüchtete unerkannt. Vermutlich wurden die Beschädigungen an der Heckstoßstange des Renaults bei einem Wendevorgang verursacht. Der Sachschaden am Renault liegt bei rund 2000 Euro. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (Kontakt 07751 8316-0) bittet Zeugen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell