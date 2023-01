Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 13.01.2023:

Peine (ots)

Zeugen zu Farbschmierereien in Ilsede gesucht

Bereits am 05.01. wurde durch die Gemeinde Ilsede eine Farbschmiererei an der Grundschule in Ölsburg angezeigt. Wahrscheinlich in der Zeit vom 04.01. auf den 05.01. sind zwei Außenwände des Schulgebäudes mit silberner Sprühfarbe bemalt worden. Die Reinigung ist aufgrund des Klinkeruntergrundes sehr schwierig und verursacht dadurch einen erheblichen finanziellen Schaden. Hinweise nimmt die Polizei in Peine entgegen.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell