Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Angriff auf Polizisten bei Durchsetzung eines Hausverbots

Gera (ots)

Gera. Geraer Polizisten waren gestern Abend (23.02.23) gegen 20:10 Uhr in einem Einkaufszentrum in der Heinrichstraße im Einsatz. Hierbei versuchte ein 30-jähriger Mann ein Lebensmittelgeschäft zu betreten, obwohl er dort Hausverbot hatte. Als ihn ein Security-Mitarbeiter (35) am Betreten hindern wollte, versuchte der 21-Jährige diesen zu schlagen. Die vor Ort befindlichen Polizisten reagierten und hielten den Täter von seiner Tat ab. Außerdem legten sie ihm Stahlhandfesseln an. Als er zu einem Streifenwagen verbracht wurde, trat er einem Beamten (21) gegen den Oberschenkel. Dieser bleib unverletzt. Der Täter verbrachte die Nacht anschließend im Polizeigewahrsam. (TL)

