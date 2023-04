Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der PI Leer/Emden für Samstag, 08.04.2023

Leer (ots)

++Diebstahl von Bienenvölker++Versuchter Einbruch mit Festnahme der Täter++Brand zweier Pkw++Fahren ohne Fahrerlaubnis++Fahren unter Btm-Einfluss und ohne Führerschein++Schwerer Unfall mit Motorrad++Verkehrsunfallflucht++Einbruch in Sportverein++Eskalierter Streit am Fußgängerüberweg++Pkw auf Tankstelle zerkratzt++

Diebstahl von Bienenvölker

Hotlland - In der Zeit von Dienstag bis Freitag wurden 18 Bienenvölker gestohlen. Diese standen an der Filsumer Straße der Bundesstraße 72 nahe der Ortschaft Holtland. Zeugen, die Hinweise zu Tat und/oder Täter machen können, melden sich bitte bei der Polizei in Hesel oder Moormerland.

Versuchter Einbruch mit Festnahme der Täter

Leer - Gegen 20 Uhr versuchte ein 24-jähriger Mann aus Leer in eine Physiopraxis in der Bremer Straße einzubrechen. Eine 24-jährige Mittäterin stand hierbei "Schmiere". Die Tat wurde jedoch von Zeugen bemerkt und die Polizei informiert. Das hatten die Beiden auch gemerkt und flüchteten, konnte jedoch von der Polizei aufgegriffen und festgenommen werden. Nach Feststellung der Identität und erster Anhörung konnten beide Personen die Dienststelle wieder verlassen.

Brand zweier Pkw

Westoverledingen/OT Großwolde - Gegen 20 Uhr bemerkte der u.g. Geschädigte, dass zwei unter seinem Carport des Einfamilienhauses abgestellte Pkw brennen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das Haus an der Großwolder Straße verhindern. Die Pkw wurden total beschädigt, der Carport und ein angrenzender Schuppen in Mitleidenschaft gezogen. Der 69-jährige Geschädigte versuchte noch, einen Pkw wegzuschieben, dieses wollte jedoch nicht gelingen. Hierbei holte sich der Geschädigte auch noch eine Rauchgasvergiftung ab und musste zur Beobachtung mit ins Krankenhaus. Die Ursache des Brandes ist ungeklärt, Hinweise auf eine Brandstiftung liegen nicht vor.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Leer - Gegen 16:30 Uhr musste Polizeibeamte einen auf der Hauptstraße fahrenden Roller feststellen, dessen "Fahrer" mit ca. 50 km/h unterwegs ist. Bei der Kontrolle der 15-jährigen Fahrzeugführerin mussten diese jedoch feststellen, dass sie keine Fahrerlaubnis hat. Die Weiterfahrt musste folglich beendet werden und ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter Btm-Einfluss und ohne Fahrerlaubnis

Westoverledingen - Unter dem Einfluss von Betäubungsmittel war ein 32-jähriger Mann aus Heede auf der Hauptstraße in Völlenerfehn unterwegs. Dieses musste die Polizeibeamten bei einer Kontrolle gegen 22 Uhr feststellen. Dieser räumte den Konsum freimütig ein und musste sich dann auch noch eingestehen, dass er keinen Führerschein hat. Die Weiterfahrt war selbstredend beendet und eine Blutentnahme musste durchgeführt werden.

Schwerer Unfall mit Motorrad

Detern - Am Freitagvormittag ist gegen 10:10 Uhr ein 43-jähriger Motorradfahrer aus Rhede mit seinem Motorrad zwischen den Ortsteilen Neudorf und Amdorf von der Fahrbahn des Trappenweges abgekommen und gestürzt. Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Verkehrsunfallflucht

Rhauderfehn - Gegen 16:20 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der Rhauderwieke in Rhauderfehn mitgeteilt. Ein Pkw soll dort über eine Verkehrsinsel gefahren sein und dabei ein Verkehrszeichen und einen Baum beschädigt haben. Diese Angaben bestätigten sich, der Verursacher war jedoch nicht mehr vor Ort. Nach weiteren Hinweisen konnte der augenscheinliche Verursacher (53 Jahre alt) jedoch an einer Anschrift in Rhauderfehn angetroffen werden. Auch sein Pkw stand vor der Haustür und war an der Front schwer beschädigt. Der Mann war alkoholisiert. Durch die aufnehmenden Beamten wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes einbehalten.

Einbruch beim Sportverein

Emden- Ein bisher unbekannter Täter ist am Freitagabend in der Zeit von 19:30 bis ca. 22 Uhr auf bisher unbekannte Weise in das Getränkeverkaufshäuschen des Fußballvereins an der Teutonenstraße eingebrochen und hat Getränke im Wert von ca. 100 EUR entwendet. Zudem werden Sitzgelegenheiten beschädigt. Die Ermittlungen zur Tat wurden aufgenommen.

Eskalierter Streit am Fußgängerüberweg, anschl. Schlägerei u.a. mit Hundebiss, Haftbefehl, BtM aufgefunden

Emden - Nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen wollte ein Pärchen (m., 27 Jahre u. w., 43 J., wohnh. in Emden) gegen 18:40 Uhr mit 2 Hunden einen Überweg an der Nordertostraße passieren, sind dort jedoch in einen Streit mit den Insassen eines dort fahrenden Pkw (beide männlich, 68 und 38 Jahre alt, wohnh. in Emden) geraten. Dabei kam es dann in der Folge zur einer Schlägerei zwischen den genannten Männern. Zudem wurde der 38-jährige Mann von einem der Hunde gebissen. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes mussten die Polizeibeamte dann auch noch feststellen, dass der o.g. 27-jährige einen Haftbefehl hat und im Besitz von Betäubungsmitteln ist. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt, der Haftbefehl konnte durch Zahlung einer vorgeschriebenen Geldsumme beglichen werden. Die Verletzungen durch die Schlägerei waren eher leichter Natur, die durch den Hundebiss mussten durch einen Rettungswagen vor Ort behandelt werden.

Pkw auf Tankstelle zerkratzt

Emden - Gegen 02:20 Uhr des Samstages wurde ein Pkw der Marke BMW auf dem Tankstellengelände der Neutorstraße beschädigt. Der 18-jährige Nutzer des Pkw war gerade dabei, seine Tankrechnung im Tankstellengebäude zu begleichen, als ein bisher unbekannter Mann den Pkw mit einem spitzen Gegenstand am hinteren Kotflügel beschädigte. Die Ermittlungen zur Ermittlungen des Täters wurden aufgenommen.

