POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 14.04.2023

Weener/Möhlenwarf - Überfall auf Lebensmittelmarkt

Gestern Abend haben zwei bisher unbekannte Täter einen Lebensmittelmarkt in der Alten Bahnhofstraße aufgesucht und zwei Angestellte und eine Kundin mit einer Schusswaffe bedroht. Sie erbeuteten einen vierstelligen Geldbetrag. Kurz vor 21 Uhr hatten zwei Männer den Lebensmittelmarkt betreten und sich zunächst im Verkaufsraum umgesehen. Als sie von einer Mitarbeiterin angesprochen wurden, zog einer der Männer plötzlich eine Schusswaffe aus dem Hosenbund und bedrohte damit die beiden Mitarbeiterinnen und eine noch anwesende Kundin. Der zweite Täter soll einen Schraubendreher in der Hand gehalten haben. Die Täter forderten die drei Frauen auf, in Richtung des Büros zu gehen und Ihnen Bargeld auszuhändigen. Nachdem die Täter einen vierstelligen Geldbetrag erlangt hatten, flüchteten diese in bisher unbekannte Richtung. Die drei Frauen blieben körperlich unversehrt. Die Täter werden folgendermaßen beschrieben: Der erste Täter soll die Schusswaffe gehalten haben. Er soll etwa 180 cm groß und von schlanker Statur sein. Sein Alter wird auf Mitte 30 geschätzt. Er hatte dunkle Augen und einen kurzen, gepflegten Vollbart. Er soll einen hellbraunen Hautton und keine Brille getragen haben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Basecap, einer hellbraunen Jacke in Blousonform, schwarzer Jeans und dunklen Schuhen. Der zweite Täter soll etwa 160 cm bis 165 cm groß und von ebenfalls schlanker Statur sein. Auch er wird auf Mitte 30 geschätzt. Er trug weder eine Brille noch einen Bart. Er soll eine auffällig breite Nase und eine gebräunte Haut haben. Bekleidet war er mit einem schwarzen Basecap, einer schwarzen, dicken Jacke und einer dunklen Hose. Er trug ebenfalls schwarze Schuhe. Vor dem Geschäft soll zum Zeitpunkt des Vorfalls ein dunkler Mercedes, eventuell in grün, mit eingeschaltetem Parklicht abgestellt gewesen sein. Es soll sich hierbei um ein neueres Modell gehandelt haben.

Die Polizei in Leer bittet Zeugen und Hinweisgeber, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen in der Nähe des Tatortes gemacht haben, um Kontaktaufnahme.

